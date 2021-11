Course à pied : un sport qui séduit de plus en plus les seniors

Les seniors sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le running. Immersion auprès d'un club.

Ils sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par le running. Les seniors se lancent entre copains, au sein de centres spécialisés. C'est le cas notamment à Hyères, dans le Var. À eux trois, les seniors rencontrés par France Télévisions, Claude, Michel et Dédé, totalisent 237 ans. Pas de quoi les empêcher de courir ni même de se charrier. Michel, 73 ans, s'est mis au running, il y a à peine trois ans. Une manière d'occuper sa retraite, mais également d'essayer de la prolonger le plus possible.



Un phénomène récent

Avec son ami Claude, 75 ans, les deux compères partagent la même passion de la course à pied. Pour autant, à leur âge, il faut s'accrocher. De son côté, Dédé a commencé à courir en 1975, date de son entrée au club. À 89 ans, il court toujours. Parfois, pas vraiment sur le bon chemin, mais il aime ça. En France, 8% des plus de 50 ans pratiquent la course à pied. Mais dans certains clubs, on voit de plus en plus de seniors arriver, un phénomène récent.