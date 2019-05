Autrement psy : l’image du corps

A l’occasion de la journée européenne de lutte contre l’obésité, la psychologue Jeanne Siaud-Facchin revient sur le plateau du Soir 3 sur l’image que nous avons de notre corps. "On pourrait dire d’une certain façon que c’est notre carte de visite, la première impression que l’on donne, une image très soumise au regard des autres. Est-ce que je vais plaire ? Comment je vais être jugé ? Et est-ce qu’on va m’aimer", indique-t-elle.

"On a du mal à se reconnaître vraiment"

Et d’ajouter : "On ne se voit jamais comme on est. On pourrait dire qu’on se regarde avec nos yeux de l’intérieur. C’est extrêmement subjectif parce que cette image que l’on a de nous est très liée à nos premières expériences, à nos émotions, à nos ressentis. Quand on se regarde sur des photos et encore pire sur des vidéos, on a du mal à se reconnaître vraiment. La société influence considérablement l’image que l’on a de notre corps."











Le JT

Les autres sujets du JT