Sommeil : "Le secret d'un bon sommeil, c'est la régularité"

Les Français sont nombreux à mal dormir : 9 % s'endorment tous les soirs avec un somnifère et 7 Français sur 10 se plaignent de réveils nocturnes. Pour améliorer la qualité de son sommeil, il y a quelques règles à respecter avant de se coucher. "Le secret d'un bon sommeil, on dit souvent que c'est la régularité", explique Valérie Heurtel, journaliste à France 2. "Dans l'idéal, il faudrait se coucher et se lever tous les jours à la même heure. Attention aussi à la grasse matinée du week-end : si on s'est couché tard la veille, mieux vaut faire une petite sieste."

Mettre en place un rituel

Pour les parents qui ont des ados, pas question de les laisser dormir jusqu'à midi, prévient la journaliste, "sinon ils vont être complètement décalés". Pour s'endormir, rien ne vaut un rituel à mettre en place chaque soir avant d'aller au lit. "On baisse la lumière, on change d'activité, on oublie les écrans, on lit". Et si vous sentez que vous vous agitez pendant la nuit, les médecins conseillent de se lever. "Vous pouvez lire un petit peu. Il suffit ensuite d'un quart d'heure pur replonger dans le sommeil", conclut Valérie Heurtel.

