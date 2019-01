Strasbourg : le DentiBus, un cabinet dentaire roulant

Pour son détartrage, la petite Lilia n'est pas venue voir le dentiste, mais c'est le dentiste qui est venu à elle directement sur le parking de son école. C'est le principe du DentiBus, un cabinet roulant tout équipé avec matériel dentaire de pointe, salle d'attente et salle de stérilisation. Pour mettre en place cette unité mobile moderne, la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) a déboursé 250 000 euros. Dépistage, soins... Un service public destiné aux enfants scolarisés dans les 12 établissements du quartier de Hautepierre.

Un service dont bénéficient 24 000 écoliers chaque année

Ce service a été instauré dès 1902 avec l'ouverture de la première clinique scolaire au monde. 117 ans plus tard, en plus du DentiBus, la ville conserve quatre cabinets de consultation au sein d'écoles ou de centres médico-sociaux. Une offre de soins de proximité grâce à une politique dentaire dont le coût total avoisine les 400 000 euros et dont bénéficient 24 000 écoliers chaque année.

