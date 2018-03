Sauv Life, une application pour sauver des vies

Une alerte sur votre téléphone demande d'intervenir le plus vite possible. Quelqu'un vient de faire une crise cardiaque à proximité. Dans un tel cas de figure, cette application du Samu indique où se trouve la victime et localise le défibrillateur le plus proche. L'objectif est d'agir avant l'arrivée des secours. "Le délai moyen d'arrivée des secours, c'est 13 minutes, sachant que face à un arrêt cardiaque, la perte de chance de survie est de 10% par minute", explique le médecin régulateur Nordine Benameur.

Paris, Lyon et Lille couverts

Le logiciel choisit deux personnes pour aller chercher le défibrillateur et deux autres pour faire les gestes de premier secours. Elles peuvent être guidées par un médecin du SAMU au téléphone. L'application est activée à Paris, Lyon et Lille, et devrait s'étendre à d'autres communes dans les semaines à venir.

