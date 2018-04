Santé : vers un remboursement des séances chez le psychologue ?

Dépression légère, crises d'angoisses, troubles du sommeil... Et si les psychologues nous aidaient à passer ces moments difficiles grâce à des séances payées par la Sécurité sociale ? Actuellement, elles ne sont pas remboursées et coûtent entre 50€ et 80€ chacune. Certains se découragent. Persuadée du bénéfice médical, l'Assurance maladie lance une expérimentation dans quatre départements.

Limiter le recours aux antidépresseurs

Un généraliste prescrit dix séances chez un psychologue. Elles sont totalement prises en charge. Si cela ne suffit pas, le patient pourra en suivre dix autres. Seule condition : le praticien accepte d'être payé 22€ ou 32€ par la Sécurité sociale en fonction de la longueur de la séance. Meilleure prise en charge et, c'est l'objectif principal, un rétablissement plus rapide afin d'éviter le recours aux antidépresseurs. L'expérimentation lancée dans le Morbihan, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne et les Landes doit durer trois ans.

Le JT

Les autres sujets du JT