Santé : une thérapeute soigne les douleurs avec des postures de yoga

Au centre hospitalier René Dubos, à Pontoise (Val-d'Oise), deux jeunes femmes pratiquent le yoga pour leur thérapie. Le médecin Jocelyne Borel-Kuhner, ancienne urgentiste, les a initiées. Elle est devenue yoga-thérapeute, et soigne la douleur grâce au yoga. Une patiente atteinte de névralgie pudendale souffre de douleurs aigues et chroniques, sa séance de yoga est réalisée chez son médecin, parmi un parcours de soin.

Des croquis en guise d'ordonnance

"Je suis passée par tout le corps médical, du médecin traitant, au spécialiste, en passant par le kiné, le podologue, et personne ne trouvait ma douleur et savait la gérer. En arrivant ici, j'ai eu une compréhension de ma douleur par des mouvements, une prise en charge globale de mon corps et de ma tête", explique Michelle Rouault. Les postures sont adaptées à ses douleurs. "On en est à la septième séance avec Michelle, et ses douleurs sont nettement plus supportables", confirme le médecin. Son ordonnance est faite de croquis pour pratiquer à la maison.