Santé : le danger des injections sauvages d’acide hyaluronique

Des chirurgiens esthétiques donnent l'alerte et appellent les autorités à mieux contrôler la vente de l'acide hyaluronique. Ce produit injecté pour combler les rides, notamment, peut être délivré en pharmacie sans ordonnance. Mal utilisé, il peut faire des ravages.

Aujourd’hui, elle a retrouvé son sourire et son visage. Sarah Andrea a été défigurée il y a un an par des injections à l’acide hyaluronique. Elle souhaitait repulper ses lèvres et avoir un nez plus affiné. "Au bout de quelques heures, le soir et surtout le lendemain matin, je vois que je commence à être très gonflée, que mon visage est disproportionné", se souvient-elle.

Les offres d’injections illégales explosent sur internet

Elle s’est fait injecter l’acide hyaluronique par une femme rencontrée sur internet. Tout lui semblait légal, et sans risque. Elle a dû subir cinq interventions pour masquer les séquelles, avec un spécialiste qualifié. Les offres d’injections illégales ont explosé au cours des dernières années sur internet. Dr Adel Louafi, président du Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, demande, comme 200 autres chirurgiens, l’interdiction en vente libre de cet acide.