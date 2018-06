Santé : faut-il plus d'hôpitaux en France ?

Machine arrière toute. Après des années de fermeture de services et même d'hôpitaux pour plus de sécurité, voici qu'aujourd'hui le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie préconise le retour aux établissements de proximité. L'objectif est de désengorger les grands hôpitaux. "Il faut éviter que le système ne soit submergé et engorgé par des recours et des demandes qui doivent être traitées dans un cadre de proximité", explique Anne-Marie Brocas, la présidente.

Le gouvernement rendra sa décision fin juin

En effet, la population française vieillit. On compte désormais 13 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, soit 20% des Français. Par ailleurs, un adulte sur trois souffre d'une maladie chronique. Le rapport préconise de reconvertir 500 à 600 hôpitaux locaux en structures de proximité pour faire face à ces nouveaux besoins. Ce qui n'est pas du goût des hospitaliers. Le gouvernement, qui se dit séduit, prendra sa décision fin juin.

