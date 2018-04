Santé : deuxième greffe du visage et première mondiale pour Jérôme Hamon

Les traits sont encore figés, le corps affaibli, mais Jérôme Hamon peut à nouveau affronter les regards. Ce quadragénaire, ancien technicien du spectacle, revient de loin. Atteint de neurofibromatose, une maladie génétique qui déforme irrémédiablement ses traits, il a bénéficié d'une greffe du visage en 2010. L'opération est un succès, il raconte son histoire dans un livre, cinq ans plus tard.

Le premier patient à subir deux greffes de visages au monde

Mais en 2017, alors que sa figure se dégrade et face à des signes de rejets, les médecins n'ont plus le choix et doivent intervenir. Le greffon doit être retiré, Jérôme Hamon passera deux mois les chairs à vif, sans visage. Un donneur se présente enfin et, après 24 heures d'opération, le patient retrouve une nouvelle fois un visage. Il est le premier patient au monde à avoir reçu par deux fois une greffe de visage. L’équipe médicale se dit impressionnée par le courage dont il a fait preuve.

Le JT

Les autres sujets du JT