Rendez-vous chez un médecin : de fortes disparités selon les spécialistes

Prendre rendez-vous chez le médecin se transforme souvent en parcours du combattant. Selon une étude, il faut attendre six jours en moyenne pour un rendez-vous chez un généraliste. Une attente beaucoup plus longue pour les spécialistes. Trois semaines pour un radiologue ou un pédiatre, un mois pour un dentiste et 80 jours pour un ophtalmologiste.

Des délais réduits en cas d'aggravation

Des résultats qu'il faut toutefois nuancer. Chez un généraliste, un rendez-vous sur deux est obtenu dans les deux jours, et dans les 17 jours chez un dentiste. Un délai encore réduit en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes. Dans ce cas, la moitié des consultations ont lieu dans la journée. Si la plupart des patients obtiennent un rendez-vous, 5% des demandes restent sans réponse, et 3% des patients se reportent vers les urgences hospitalières.