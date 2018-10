Il faut 6 jours en moyenne pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste

D'après la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, c’est en ophtalmologie, dermatologie et cardiologie que les délais sont les plus importants pour obtenir une consultation.

Il faut environ 80 jours pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue, selon une étude publiée le 8 octobre 2018. (UIG VIA GETTY IMAGES)