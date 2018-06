Médecine : la téléconsultation pour tous ?

À partir du 15 septembre, les patients pourront prendre rendez-vous avec leur médecin traitant, généraliste ou spécialiste, pour une consultation de télémédecine. "À l'heure du rendez-vous, le patient se connectera sur un site sécurisé et le médecin depuis son cabinet procédera à cette consultation", explique la journaliste de France 2 Florence Griffond. La consultation sera au même tarif qu'un simple rendez-vous : 25 euros chez le généraliste et 30 euros pour un spécialiste du secteur 1.

Une technologie pertinente

Pour être remboursé, le malade devra consulter son médecin traitant ou un expert prescrit par son médecin traitant. Cette technologie est pertinente dans de nombreux domaines comme "la cardiologie, la dermatologie, les problèmes liés au diabète ou la surveillance des grossesses à risque et la gériatrie", précise Florence Griffond. "C'est particulièrement pertinent pour les personnes atteintes de maladies chroniques et qui ont besoin d'un suivi régulier, mais aussi pour tous celles et ceux qui ont des difficultés à se déplacer chez leur médecin, notamment dans les secteurs ruraux", conclut la journaliste.

