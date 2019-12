Lyon : une nouvelle vie pour les sœurs siamoises opérées

Elles sont désormais libres de leurs mouvements et autonomes. Des sœurs siamoises âgées de 1 an ont été séparées avec succès et réapprennent à vivre dans leur famille d'accueil près de Lyon (Rhône). Leur maman, encore déboussolée par cette nouvelle vie, est soulagée. À leur arrivée en France en novembre dernier, elles étaient encore reliées par l'abdomen et une partie du foie.

Retour au Cameroun en janvier

L'opération délicate a été réalisée par les hospices civils de Lyon. Au total, une vingtaine de personnes ont été mobilisées pendant plus de cinq heures. Une première pour l'un des plus grands hôpitaux pédiatriques de France. Très proche des deux sœurs et de leur mère, la famille d'accueil se prépare désormais à leur départ. Si tout va bien, les jumelles devraient rentrer chez elle au Cameroun en janvier.

