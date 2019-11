Lyon : l’opération pour séparer deux sœurs siamoises est un succès

Une opération attendue avec impatience. À l’hôpital de Lyon (Rhône), la tension est palpable. Venues du Cameroun, deux sœurs siamoises vont être séparées. Âgées d’un an, elles sont reliées par l’abdomen. L’opération longue et complexe devra séparer les voies biliaires et les foies. "Il y a évidemment beaucoup d’inquiétude et beaucoup de stress", explique Gina Martinez, la coordinatrice de l’association La Chaîne de l’espoir, à Lyon. "La nuit a été longue", ajoute-t-elle.

Une équipe d’une vingtaine de personnes

Fruit d’une collaboration entre les États français et camerounais, l’hôpital de Lyon et l’association La Chaîne de l’espoir, cette opération aura mobilisé une vingtaine de personnes. Depuis la nuit du mercredi 13 novembre, les sœurs siamoises sont devenues jumelles. Leur opération s’est déroulée avec succès. Elles sont été placées dans le service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital pour les soins de suite et la rééducation.

