Listeria : rappel de plusieurs fromages des Cévennes

Plusieurs lots de fromages de type pélardons et moissacs font l’objet d’un rappel de produits suite à la suspicion d’une contamination à la bactérie Listeria. Leur consommation entraîne un risque d’intoxication alimentaire.

Avis aux amateurs de pélardons et de moissacs des Cévennes. Cinq lots de " barquettes découvertes 3 fromages" de la Fromagerie des Cévennes et deux lots de moissacs des Cévennes, également de la Fromagerie des Cévennes, pourraient être contaminés par des bactéries de type Listeria, rapporte le groupe Carrefour.

Quels sont les produits concernés ?

Les lots de barquettes "3 fromages" concernés portent les numéros 36 019 ; 36 119 ; 36 319 ; 36 519 et 00220. Leur estampille sanitaire est FR 48 097 011 et leurs dates limites de consommation 10/02/2020 ; 11/02/2020 ; 13/02/2020 et 15/02/2020.

Les lots de moissacs des Cévennes concernés portent quant à eux les numéros 00520 et 00720, l’estampille sanitaire FR 48 097 011 et les dates limites de consommation 15/02/2020 et 17/02/2020.

Tous ces fromages sont susceptibles de contenir la bactérie Listeria monocytogenes. Leur consommation entraîne donc un risque de toxi-infection alimentaire à Listeria, ou listériose. Les personnes en possession de ces lots ne doivent pas les consommer mais les jeter ou les rapporter au lieu d’achat pour remboursement.

Jusqu’à huit semaines d’incubation

Et pour cause : la listériose est une maladie qui peut s’avérer sévère et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. Les symptômes habituels sont une fièvre plus ou moins élevée, accompagnée de maux de tête et parfois de troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements). Des complications neurologiques (méningite, encéphalite) ou une septicémie peuvent également survenir.

Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes car la listériose entraîne un risque de fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’infection néonatale sévère. Les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent également être vigilantes.