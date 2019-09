Isère : un adolescent sauve son voisin d'une crise cardiaque grâce à une application

En Isère, près de Grenoble, un garçon de 15 ans a sauvé son voisin d'une crise cardiaque grâce à sa formation aux premiers secours, mais grâce aussi à une application sur son smartphone. "Ce jeune homme est venu suivre le massage cardiaque que je commençais sur mon papa. Et sans le connaître, je lui ai fait confiance", raconte la fille de la victime sauvée par l'adolescent. Ce dernier est arrivé à temps pour prendre la relève.

"On n'y pense pas, on y va directement"

Pendant dix minutes, jusqu'à l'arrivée des pompiers, il a effectué un massage cardiaque sur l'homme de 84 ans, emmené à l'hôpital et finalement sauvé. Jeune sapeur-pompier, il était à table avec sa famille le 30 août, quand il a reçu un message de l'application Sauv Life lui demandant de l'aide pour un incident. "On n'y pense pas, on y va directement", explique Gianni De Berti. Au pas de course, il parcourt les 500 mètres le séparant de la victime.

Le JT

Les autres sujets du JT