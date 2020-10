Ils partagent leurs solutions pour combattre le cancer à l'aide du sport

Pour lui, c'est sûr, le sport a changé son rapport avec la maladie. En 2016, Vincent Guerrier a appris qu'il était atteint du lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Il avait alors 23 ans. Très sportif, ce journaliste décide de se remettre à la course à pied pendant son traitement. "En reprenant une activité physique, j'étais de nouveau plus en forme, j'ai repris un petit peu de poids, je pouvais avoir une vie pratiquement normale vers la fin des traitements."

Vincent Guerrier est allé jusqu'a courir un marathon avec sa compagne, Léa. Convaincu que bouger aide à combattre la maladie, le couple a réalisé un documentaire sur cette thématique diffusé sur France 3 Normandie lundi, et rediffusé ce vendredi 16 octobre.

Saviez-vous que l'activité physique adaptée fait avancer les malades du cancer ‍♀?

Lundi 12 octobre à 22h55, découvrez un documentaire inédit @MaladesDeSport

— France 3 Normandie (@f3htenormandie) October 7, 2020

"Malade de sport" est aussi une association fondée par Vincent et Léa. Les deux Normands informent et conseillent les patients et les professionnels de santé sur l'impact d'une activité physique dans le traitement d'un cancer. Les deux journalistes ont aussi créé un site internet dédié à la pratique du sport lorsqu'on est touché par une maladie chronique. Des informations et des conseils à desination des patients et du grand public.