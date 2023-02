Grève des médecins : "On veut surtout sauver la visite à domicile", explique SOS Médecins

SOS Médecins manifeste mardi aux côtés des médecins libéraux dans Paris pour demander une revalorisation des consultations et des visites à domicile.

"Nous, on veut surtout sauver la visite à domicile", plaide ce mardi sur franceinfo, Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France, et président de SOS Médecins Grand Paris. SOS Médecins manifeste mardi 14 février dans Paris aux côtés des médecins libéraux pour demander une revalorisation des consultations et des visites à domicile. Pour Serge Smadja, la visite à domicile "est en danger", "de moins en moins de jeunes médecins qui arrivent les pratiquent".

"Si vous alignez le tarif de la visite à celui de la consultation, les jeunes médecins qui arrivent dans la profession, ils vont vite faire leur choix", estime Serge Smadja. Le secrétaire général de SOS Médecins souligne la pénibilité des visites à domicile.

"Les médecins vont préférer faire de la téléconsultation plutôt que se déplacer jour et nuit, 24 heures sur 24, grimper les étages." Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France à franceinfo

Plus qu'un tarif particulier, Serge Smadja pointe vers "une indemnité de déplacement", "un signal de la part des pouvoirs publics", pour compenser les "difficultés de stationnement et de circulation, en particulier dans les grandes villes". Le secrétaire général de SOS Médecins parle tout de même "d'une visite qui serait deux fois la cotation d'une consultation", pour "noter cette spécificité et la pénibilité".