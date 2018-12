Dons de sang : "On a un stock qui fond comme neige au soleil" alerte le directeur de collecte à l'Établissement français du sang

En cette période de fêtes de fin d'année, les stocks de l'Établissement français du sang sont au plus bas, s'est inquiété sur franceinfo François Charpentier, directeur de la chaîne transfusionnelle de l'EFS. Il appelle à la mobilisation.

"On a un stock qui fond comme neige au soleil", s'est alarmé lundi 31 décembre sur franceinfo François Charpentier, le directeur de la chaîne transfusionnelle de l’Établissement français du sang (EFS). Il lance un appel urgent à la mobilisation, car les périodes de vacances "ne sont pas favorables" à la collecte.

franceinfo : Les fêtes de fin d'année sont-elles toujours une période délicate pour la collecte du sang ?

François Charpentier : Les Français donnent moins leur sang, ce sont des périodes qui ne sont pas favorables à notre collecte. Les deux semaines avec le lundi entre le dimanche et le mardi férié sont extrêmement sévères pour notre collecte. La semaine dernière, entre le dimanche et le mercredi matin, on a perdu 12 000 produits sanguins, 12 000 concentrés de globules rouges. C'est énorme sur un stock de 120 000 produits ! Cela va recommencer cette semaine. C'est un rappel qu'on fait de la nécessité de donner. C'est un geste utile. Aucun produit ne peut remplacer les produits sanguins qui sont indispensables à la médecine moderne. Les maladies ne prennent pas de vacances, les cancers et leucémies sont des maladies qui sont très consommatrices de produits sanguins.

Vous n'avez pas de réserves ?

À partir du sang, on fabrique trois produits : le plasma, les globules rouges qui vivent 42 jours -c'est court- et les plaquettes qui sont des petites cellules qui servent à la coagulation du sang. Elles ont une durée de vie de sept jours. Il est impossible de faire des réserves. Il nous faut 10 000 dons tous les jours. Clairement en ce moment, on ne les a pas.

Les Français ont-ils la tête ailleurs ?

Certainement, ils ont la tête ailleurs. On a abordé la période avec un stock qui n'est pas extrêmement riche. Les semaines précédentes ont connu des évènements qui n'ont pas favorisé notre collecte. Je ne veux pas parler des "gilets jaunes" particulièrement, mais il est vrai que les mouvements sociaux en général ne sont pas propices à notre collecte. On a eu des annulations. On a des sites fixes et on a 40 000 collectes mobiles tous les ans. C'est 80% de la collecte. Pendant les évènements sociaux à Paris, l'autorité préfectorale ne nous donne pas l'autorisation d'installation de chapiteaux sur la voie publique, on a donc un stock qui fond comme neige au soleil. Il n'y a pas péril aujourd'hui, il ne faut pas que les patients se sentent inquiets ou en danger. Mais il est extrêmement important de donner dans la semaine qui vient. On est très demandeur de groupe O. C'est un groupe qui est très polyvalent dans l'utilisation. On appelle cela des donneurs universels, notamment les O-. On a des difficultés sur un groupe un peu plus rare qui sont les B-.

Peut-on donner son sang après un repas riche et arrosé ?

Il ne faut pas être à jeun. Il faut peser au moins 50 kilos, avoir 18 ans, se sentir en bonne santé. Il n'est pas recommandé de donner immédiatement après un repas gras ou arrosé. Il faut bien se sentir quand on va donner son sang donc pas d'excès.