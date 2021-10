Drone : la technologie pour sauver des vies humaines

Dans le ciel de Toronto (Canada), un drone survole la ville pour un trajet d'un kilomètre. Accrochée à lui, une caisse réfrigérée contenant deux poumons nécessaires pour une greffe à réaliser chez un patient de 65 ans. Une prouesse qui pourrait révolutionner le transport médical. "La chose importante que nous venons de démontrer, c'est que nous sommes capables de faire voler un drone au cœur d'un centre urbain très peuplé", explique le docteur Shaf Keshavjee, chirurgien à Toronto.

Un moyen de transport médical qui fait la différence

Depuis quelques années, la technologie de transport possible grâce aux drones est utilisée dans le monde, comme au Ghana, où des médicaments, voire des poches de sang sont délivrées dans les zones reculées, ou bien en Écosse. Certains habitants, durant la pandémie du Covid-19, ont reçu des masques et du matériel pour se protéger grâce à des drones. Le prix et le temps de transports d'organes pourraient chuter grâce aux drones, qui se tournent également vers les missions de sauvetages, en mer ou en montagne.