Dentiste itinérant : la solution ingénieuse mise en place dans l'Orne

Des dentistes en camionnette pour soigner les résidents des Ehpad. C'est la solution qu'a trouvée l'hôpital d'Argentan, dans l'Orne, pour pallier la pénurie de spécialistes. Un fourgon muni de tout le matériel à son bord sillonne désormais les communes. Dans le véhicule, on retrouve du matériel semblable à celui utiliser lors de missions humanitaires.

Déjà 140 consultations réalisées

"On ne va pas forcément travailler dans des conditions adéquates", remarque cependant Sophie Akimoff, chirurgienne dentiste. Une fois le matériel installé dans une salle prêtée pour l'occasion, la praticienne et son assistante sont épaulées par du personnel de l'établissement visité. Sur ses trois premiers mois d'existence, 140 consultations ont été réalisées par le cabinet mobile. Un moyen de lutter contre le manque de praticiens et le phénomène de désert médical.