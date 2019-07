Aveugle d’un oeil après une douche !

Nick Humphreys, un trentenaire anglais, n’a pas retiré ses lentilles de contact avant sa douche. Bien mal lui en a pris : il a contracté une grave infection oculaire.

"Si j’avais su à quel point il était dangereux de porter des lentilles de contact sous la douche, je ne les aurais jamais demandées à mon médecin" regrette aujourd’hui Nick Humphreys. Ce Britannique de 29 ans ne savait pas que cela pouvait augmenter le risque de d’infections oculaires. Aujourd’hui, après avoir contracté la kératite à Acanthamoeba, une maladie parasitaire rare, il est devenu borgne, rapporte Fox News.

"Il n’y a pas d’avertissement sur l’emballage"

L’Acanthamoeba est une amibe qu’on retrouve dans l’eau et dans l’air, et qui aiment se fixer sur les parois des lentilles. Aussi, les personnes qui en portent ont-elles un risque accru de contracter cette infection si elles nagent ou se lavent sans les enlever.

Nick, lui, était habitué à prendre sa douche avec ses lentilles après avoir fait du sport. "Il n’y a pas d’avertissement sur l’emballage et mes opticiens n’ont jamais mentionné de risque", s’explique-t-il. Son infection lui est diagnostiquée en 2018. On lui prescrit alors des gouttes pour les yeux, mais rien ne fonctionne. Il perd la vue à son œil droit quelques mois plus tard.

Il subit ensuite deux opérations, dont une greffe de tissu. Aujourd’hui, l’œil n’est plus infecté, mais le jeune homme n’a pas retrouvé la vue. Nick doit désormais avoir une greffe de cornée. En attendant, il sensibilise aux risques du port de lentilles de contact. "Il faut que les gens sachent c’est une réalité, et que cela peut arriver" avertit-il.