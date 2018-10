12 millions de personnes concernées par la vaccination antigrippe

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté samedi 6 octobre avec un accès facilité pour les personnes concernées par les recommandations.

La campagne de vaccination antigrippale a débuté samedi 6 octobre. Selon le ministère de la santé pour plus de 12 millions de personnes " la grippe représente un risque de complications parfois graves ". La vaccination antigrippale est notamment recommandée pour les plus de 65 ans, les patients atteints de certaines maladies chroniques telles que le diabète, l’insuffisance cardiaque ou respiratoire, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité morbide.

Désormais, toutes les personnes majeures pour qui le vaccin est recommandé, y compris celles qui se feront vacciner pour la première fois, pourront " retirer leur vaccin à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge de l'Assurance maladie ". Elles pourront ensuite se faire vacciner par un médecin, un infirmier ou une sage-femme.



"Comment sont élaborés chaque année les vaccins ?", reportage diffusé le 9 janvier 2018

Dans quatre régions test (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie), elles pourront également se faire vacciner par un pharmacien qui participe à l’expérimentation. Cette année, pour la première fois, cette recommandation vaut aussi pour les femmes enceintes et les personnes à risque qui n'ont jamais reçu le vaccin. La prise en charge du vaccin à 100% est valable jusqu’au 31 janvier 2019.

Les professionnels de la santé sont invités à se faire vacciner

" L'Assurance maladie a également invité les professionnels de santé libéraux à se faire vacciner ", souligne le ministère. " Un courrier d'incitation à la vaccination antigrippale a été envoyé aux directeurs des Ehpad ", pour sensibiliser les salariés et les professionnels de santé qui interviennent dans ces établissements. Enfin, "la Mutualité sociale agricole (MSA), a invité près de 1,4 million de ses affiliés à se faire vacciner contre la grippe".

par la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP