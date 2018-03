Sida : "L'éducation à la santé est insuffisamment enseignée à nos jeunes", regrette Agnès Buzyn

La ministre de la Santé a expliqué dimanche sur France Inter que "48 000 étudiants en médecine vont aller dans les écoles expliquer les maladies sexuellement transmissibles"

Face à la progression des idées fausses sur le sida et de la méconnaissance du virus chez les jeunes, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a estimé dimanche 25 mars sur France Inter que "l'éducation à la santé est insuffisamment enseignée à nos jeunes".

La 25e campagne du Sidaction qui se termine dimanche soir a en effet mis en lumière des chiffres inquiétants. 21% des jeunes des 15-24 ans pensent que le virus peut se transmettre en embrassant un séropositif, selon un sondage Ifop-Bilendi pour Sidaction, un sur quatre pense qu'on peut en guérir.

"On a relâché la pression"

"C'est pourquoi nous avons lancé le service sanitaire qui va être un outil de promotion de l'information auprès des jeunes, dès septembre 2018", a annoncé la ministre. "48 000 étudiants en médecine vont aller dans les écoles expliquer les maladies sexuellement transmissibles", a-t-elle expliqué.

Agnès Buzyn a aussi déploré un relâchement de "la pression de l'information" au sujet du sida ces dernières années. "Il y a une génération qui a été nourrie de la peur du sida et puis quand les nouveaux traitements sont arrivés on a relâché la pression de l'information et le balancier est allé trop loin."