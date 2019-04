Florence Thune (directrice générale de l’association Sidaction) : "Le VIH ne fait plus peur"

La 25e édition du Sidaction a été lancée vendredi 5 avril sur plusieurs chaînes de télévision, dont France 3. Directrice de l’association Sidaction, Florence Thune est l’invitée du Soir 3 et explique pourquoi le virus du Sida n’a pas été anéanti : "Le virus est extrêmement malin, donc on n’a toujours pas trouvé de traitement définitif, on n’a toujours pas trouvé de vaccin et on voit que, peu à peu, les personnes sont de moins en moins informées."

Le préservatif abandonné avant le dépistage

Pourquoi certains jeunes ne mettent plus de préservatifs aujourd’hui ? "Les jeunes mettent des préservatifs au premier rapport, mais l’abandonnent avant d’avoir recours au dépistage, explique Florence Thune. Le VIH ne fait plus peur parce qu’il est banalisé, parce qu’on ne le voit plus. Les jeunes se disent, et les moins jeunes d’ailleurs, que finalement ils n’ont aucun risque d’être contaminés par le VIH. C’est aussi parce que les personnes vivant avec le VIH deviennent un peu invisibles et ils pensent finalement qu’autour d’eux, il n’y a plus de personnes concernées."

Le JT

Les autres sujets du JT