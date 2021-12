Sida : le combat contre la maladie et les préjugés

Le 1er décembre est la journée de lutte internationale contre le sida. Cette épidémie tue chaque année 700 000 personnes dans le monde. Les traitements sont de plus en plus efficaces. Une personne séropositive raconte son quotidien et les préjugés toujours tenaces.

Flavie Mamy Vitre vit avec le VIH depuis 35 ans. Grâce au traitement, le virus n'est plus détectable dans son organisme et elle n'est plus contagieuse. "Je prends un traitement par jour, sans effet secondaire, facile", explique-t-elle. Une vie normale ou presque. Une chose n'a pas changé depuis son diagnostic : le regard des autres. "J'avais peur des autres, je rasais les murs." Soutenue par sa famille mais lâchée par ses amis, elle est contrainte de quitter son école de théâtre. Elle cache sa situation et devient directrice adjointe d'un centre de loisirs, mais en 1999, une collègue révèle sa maladie. "Je suis obligée de quitter mon emploi, parce qu'on me fait vivre l'enfer. Il ne faut pas que ça se sache."

200 000 personnes séropositives

Contrainte à vivre en marge dans une société qui la rejette, la discrimination s'invite directement chez elle. Après un an de travail, Sandrine Guibert, aide-ménagère de Flavie, est convoquée par sa direction. "Flavie a le sida, faites attention à vous", rapporte Sandrine Guibert. Choquée, Flavie prend rendez-vous avec la personne à l'origine de cette décision. "Dans son bureau, la personne me dit 'Les gens comme vous il faut savoir s'en protéger'", se souvient Flavie Mamy Vitre. "Ce n'est plus possible d'entendre cette phrase aujourd'hui". À 57 ans, elle a décidé de se montrer. "Ce n'est pas le VIH mais les préjugés qui m'empêchent de vivre", conclut la quinquagénaire. En France, environ 200 000 personnes vivraient avec le virus.