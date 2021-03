VIDEO. \"Cher clitoris...\" : La lettre ouverte de Camille du compte \"Je m\'en bats le clito\"

"Cette société a piétiné ma connaissance de mon plaisir pour que je le craigne, que je l'ignore. Mais je n'ai jamais réussi à me taire." Dans une lettre ouverte, la créatrice du compte Instagram "Je m'en bats le clito" s'adresse directement au clitoris. Elle explique ainsi à quel point le plaisir féminin et le clitoris suscitent encore une forme de crainte, poussant certaines femmes à les ignorer. Une problématique qui indigne Camille : "Cette société a piétiné ma connaissance de mon plaisir pour que je le craigne, que je l'ignore. Mais je n'ai jamais réussi à me taire." Son message aujourd'hui : montrer que le clitoris incarne la libération, la puissance et le bonheur de jouir pleinement de la vie.

La porte-parole de celles qui ignorent encore leur clitoris

Aujourd'hui, Camille Aumont se veut la porte-parole de celles et ceux pour qui le clitoris reste ignoré, bafoué ou encore excisé. Elle souhaite aussi s'adresser aux personnes pour qui le plaisir sexuel n'a jamais été évident. Enfin, déconstruire ou non cette norme qui veut faire de cet organe un objet de honte et de déni relève selon elle d'un choix.