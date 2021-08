Les hommes en auraient plus que les femmes, on en aurait plus quand il fait chaud, l'effet du gingembre... Quatre idées reçues sur la libido démontées par les comédiens de la série Sexotuto.

On a plus de libido quand il fait chaud

"Ça, c'est une idée reçue. On ne fait pas plus l'amour quand il fait chaud, la preuve en est qu'il y a un pic de naissance au mois de Septembre. Or si on compte bien : septembre moins 9 mois, janvier ! En janvier il fait quoi ? Froid !", s'amuse la comédienne Ambre Larrazet. "En fait si on a plus l'impression qu'on a plus de libido en été ou quoi, c'est parce qu'en été on a plus le temps, c'est les vacances", ajoute Eddy Moniot.

Les hommes ont plus de libido que les femmes

"Il y a des jours, on a envie de faire l'amour, qu'importe son sexe, qu'importe son état, qu'importe la position géographique dans laquelle on se trouve. Ça n'a rien à voir avec son genre", estime Eddy Moniot. "Ce cliché vient peut-être du fait qu'on sait que les femmes ont un cycle. Après, on est plus ou moins sensible à notre cycle menstruel, n'est-ce pas ? Mais du coup notre libido peut dépendre de ce cycle", précise Ambre Larrazet.

On a plus de libido à 20 ans qu'à 40

"On va parler de la majorité des cas : à 20 ans t'es plus dans l'expérimentation, dans la folie...", résume Ambre.

Le gingembre augmente la libido

"C'est faux, c'est dans l'imaginaire. C'est juste parce que c'est un petit peu poivré, épicé, ça pique", lance Ambre. "Il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que le gingembre va augmenter la libido. Je pense qu'en réalité, le truc, c'est de se dire : "Quand on a une bonne alimentation, ça nous aide." C'est sûr que quand on a trop mangé, mais vraiment trop mangé", conclut Eddy.