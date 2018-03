Pornographie : comment protéger nos enfants ?

En dix ans, l'humanité a regardé 1,2 million d'années de vidéos pornographiques dont 95% sont accessibles via des sites internet gratuits et sans contrôle. L'âge moyen du premier visionnage est de 9 ans et un ado sur deux considère avoir fait cette expérience trop jeune. Il est donc urgent d'éduquer les jeunes à la sexualité pour contrer ces plateformes de vidéos pornographiques sur internet. C'est le message que tente de faire passer Ovidie dans son livre "À un clic du pire" (Ed. Anne Carrière).

Invitée du Magazine de la santé ce vendredi 2 mars 2018, Ovidie a émis plusieurs propositions pour protéger les enfants, développer l'information sexuelle, et renforcer la législation contre les sites porno en accès libre et gratuit, qui agissent en toute impunité. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

Livre :