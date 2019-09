Couple : un strip-tease pour relancer le désir

Entre la routine du quotidien, la naissance des enfants, puis les problèmes de prostate et l’arrivée de la ménopause, le couple doit surmonter bien des épreuves… Mais il existe de nombreuses façons de titiller le désir de son partenaire ! Parmi elles, l’effeuillage burlesque, popularisé par la danseuse et mannequin américaine Dita Von Teese, consiste à danser de façon lascive, à jouer avec humour, à ôter, si on le souhaite, ses vêtements avec glamour…