Sport : une nouvelle discipline, le foot marché

Cela peut paraître facile, mais quand on a plus de 50 ou 60 ans, même marcher vite peut être épuisant. On y joue à cinq par équipe. Interdit de courir, pas de jeu aérien, et encore moins de contact. Le "walking foot", autrement dit football marché, s'adresse aux plus âgés, ou encore aux personnes qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps. "Une personne retraitée qui se dit 'j'ai envie de faire du sport, mais je n'ai pas envie de faire de l'aquagym ou du yoga', elle pourra faire du foot puisque c'est ce qui lui plaît. On a trouvé un moyen d'adapter le plus possible cette activité extrêmement populaire en France aux plus âgés", explique Pablo Truptin, membre de la Fédération sportive et gymnique du travail.

Le "walking foot" arrive à peine en France, et le succès est au rendez-vous. Albert Madon, 73 ans, passionné de foot, le pratique depuis un an. "Je commence à être assez âgé, donc le foot normal, c'est un peu trop long 45 minutes à courir, et surtout la vitesse. On essaye de trouver d'autres solutions : être plus précis, se démarquer...", précise-t-il.

