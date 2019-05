Seniors : une aide pour la déclaration en ligne

Jeudi 2 mai, la permanence à la Maison des seniors de Besançon (Doubs) a commencé et très vite, les bénévoles sont pris d'assaut. Comme chaque année, ils sont quatre à accueillir les contribuables pour les aider à remplir leur déclaration de revenus. Claude Guinchard, dont l'épouse est décédée dans l'année, est venu chercher des conseils, car il a reçu une feuille d'impôt avec le nom de sa femme. Les conseillers sont des retraités des services des impôts, de la Cour des comptes ou sont d'anciens experts-comptables pour qui les arcanes de la fiscalité n'ont plus de secret.

Une aide destinée à tous

"Un conjoint est décédé, ou ils ont divorcé ou ils se sont mariés donc situation de famille changée donc ils reçoivent deux déclarations ou n'en ont qu'une pour faire deux déclarations et ils sont perdus. Ce n'est pas très compliqué et cela se gère en quelques minutes", explique Jacques Leuba, un conseiller bénévole. Si l'accueil des contribuables se fait à la maison des seniors, la permanence n'est pas pour autant réservée aux retraités. Elle s'adresse à tous les habitants du grand Besançon et va rester ouverte jusqu'au 16 mai pour les déclarations en ligne, comme sur papier.

Le JT

Les autres sujets du JT