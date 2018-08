Seniors en vacances : un dispositif avantageux

À la retraite, certaines personnes âgées seules ou sans assez de moyens ne partent pas en vacances. Rosie Bensoussan a 84 ans et pour elle, l'organisation des vacances est un casse-tête. Elle s'en remet donc à un centre social et apprend qu'il existe des programmes pour seniors. "Je découvre avec la mairie et ce n’est pas cher", raconte-t-elle avec le sourire. Un dispositif à bas coût, comme celui proposé par l'Agence nationale des chèques vacances. 8 jours à 397 euros par personnes avec une aide financière de 162 euros. Le senior ne débourse alors que 237 euros et tout est compris, même le transport.

40 000 places disponibles jusqu'à la fin 2018

Certains sont presque devenus accros à ces séjours pour seniors. Ce sont des excursions pour se sentir mieux et pour se sentir moins seul. "J'ai des enfants et ma petite vie mais les vacances m'ont fait du bien", explique un retraité de 99 ans qui part avec son fils en vacances. Un dispositif pensé a la suite d'un constat : près de la moitié des plus de 75 ans ne part pas. Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, il faut répondre à certains critères, dont le fait de ne pas être imposable avant déduction fiscale. Au total, 40 000 places restent disponibles jusqu'à la fin 2018.

Le JT

Les autres sujets du JT