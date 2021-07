Secours populaire : une croisière sur la Seine pour les seniors

Embarquement immédiat sur la Seine (Paris), pour 130 seniors. Ils sont emmenés par le Secours populaire pour une journée d'excursion qui leur permet de s'évader du quotidien et de rompre l'isolement, après trois confinements successifs. "C'est une journée de liberté", confie une retraitée. "On a besoin de se re-civiliser un peu, d'oublier l'individualisme", témoigne un autre. Une bouffée d'oxygène pour ces seniors isolés et souvent précaires. La participation est symbolique, entre 50 centimes et quelques euros.





Le banquet est né après la canicule de 2003



Après la Seine, la balade continue en chanson sur la Marne. Un déjeuner est servi dans une célèbre guinguette où l'on chante avant même de trinquer. Le banquet des cheveux blancs est né après la canicule de 2003, à l'époque d'une prise de conscience pour le Secours populaire concernant l'isolement de ces bénéficiaires âgés. Le prochain banquet aura lieu le 19 août à Cabourg (Calvados).