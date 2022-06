Sarthe : Édith et Maurice fêtent leurs 75 ans de mariage

À Duneau (Sarthe), Édith et Maurice célèbrent leurs noces d’Albâtre, c’est-à-dire leurs 75 ans de mariage. De quoi créer l’événement dans la commune. "Un jour, j’ai été au bal et puis je devais coucher chez ma grand-mère (…). Depuis, cela a toujours continué et on ne s’est jamais laissé", explique Édith. Ils ont tout partagé, y compris leurs soucis d’agriculteurs, un métier que Maurice aurait préféré ne pas faire. Alors, il a toujours su consacrer du temps à sa passion : l’accordéon.



Moral et santé au cœur du mariage

Alors forcément, le couple a plein de souvenirs en tête, des souvenirs d’une autre époque. "On allait le soir, qu'on appelait la veillée, après souper, chez les uns et chez les autres. C’était ça la distraction. On allait jusqu’à minuit à peu près. On cassait la croûte avant de revenir. Ce n’était pas la même vie qu’ajourd’hui", rapporte Édith. Le secret d’un long mariage, c’est aussi la santé et le moral. À 99 ans, Maurice regarde les photos souvenir sans lunettes et Édith, 93 ans, a conservé sa bonne humeur. Ce qui plaît depuis le début à Maurice chez Édith, c’est le fait qu’elle a "tout le temps le sourire".