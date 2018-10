Peut-on continuer à travailler après la retraite ?

Une femme vient de signer un CDI à 79 ans, et elle est ravie. Mais existe-t-il finalement une limite d'âge ou peut-on continuer à travailler ? "Il n'y a aucun âge limite légal. Vous pouvez travailler jusqu'à 100 ans et même au-delà si vous le souhaitez. Attention, si et seulement si votre employeur est d'accord. Car à partir de 70 ans, il peut vous forcer à prendre votre retraite", explique Justine Weyl, journaliste de France 2.

Pas de plafond de revenus

"Là vous avez le droit à une indemnité, au moins égale à celle d'un licenciement, au minimum 20% de votre salaire par année d'ancienneté. Par exemple si vous gagnez 2 000 euros bruts par mois, et que vous travaillez dans l'entreprise depuis dix ans, ça fera à peu près 4 000 euros", détaille la journaliste. Pour cumuler emploi et retraite, il faut "avoir atteint l'âge de départ, avoir toutes vos annuités, et avoir fait valoir l'ensemble de vos droits à la retraite, base et complémentaire". Il n'y a pas de plafond de revenus, mais on ne cotise plus et il faut déclarer au fisc tous ses revenus.

