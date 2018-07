Cambodge : la seconde vie des retraités français

Du Cambodge, on connaît ces merveilles d'Angkor, au nord du pays. Ce que l'on connaît moins en revanche, ce sont ses stations balnéaires : sable blanc et palmiers. Un cadre idéal pour couler des jours tranquilles dans ce pays aussi souriant qu'attachant. D'ailleurs, de plus en plus d'étrangers, et parmi eux, de Français, choisissent le petit royaume pour leur retraite. C'est le cas de Françoise et Patrick. Lui a 69 ans, elle la cinquantaine. Ils se sont installés ici il y a à peine six mois et sont bien décidés à rester.

La langue khmère n'est pas une barrière

Anciens commerçants, ils sont à la retraite, mais sont très actifs. Tous les matins, ils font un petit tour au marché. Ils sont comme des poissons dans l'eau, ou presque. La langue khmère, pour eux, n'est pas une barrière. "De toute façon, on se fait comprendre", confie Françoise. Ces Auvergnats rêvaient de tropiques, Vietnam, île Maurice. Au final, ce qui l'a emporté, c'est une propriété de 19 chambres en pleine nature, car c'est un hôtel. Et ça marche.

