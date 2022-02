Personnes âgées : « Il faut aménager son logement, mais aussi entretenir ses muscles », indique Damien Mascret

Il ne faut pas minimiser les risques de chutes et leurs conséquences. Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, nous en explique les raisons, sur le plateau du 19/20 de France 3.

Plus de 130 000 personnes se retrouvent chaque année à l’hôpital à cause des chutes, "très souvent il y a des fractures, et le pire, c’est que la chute appelle la rechute, si on ne s’attaque pas aux causes", explique Damien Mascret, en direct sur le plateau du 19/20. "Quand on interroge les personnes hospitalisées à cause d’une chute, la moitié vous disent qu’elles ont déjà chuté dans l’année qui précède", précise le médecin et journaliste.

L’équilibre et la vue sont importants

30 % des personnes hospitalisées ont même déjà chuté plusieurs fois. Il faut donc prendre des précautions, grâce notamment à des aménagements et des petites astuces au quotidien. "Il faut aménager son logement, mais il faut aussi s’entretenir. D’abord ses muscles, (qui) ont besoin qu’on mange bien, ils ont besoin de protéines et d’activité", explique Damien Mascret. Il faut entretenir ses articulations par le yoga, la piscine, la marche. L’équilibre aussi est important, il ne faut pas oublier non plus de surveiller sa vue, tous les ans.

Parmi nos Sources

Plan antichute des personnes âgées

Je décide de vieillir bien (Odile Jacob éd.)

Liste non exhaustive