Mortalité des personnes âgées : le gouvernement dévoile son plan anti-chutes

Le gouvernement dévoile son plan anti-chutes ce lundi midi, avec pour objectif de réduire de 20% le nombre de chutes d'ici trois ans, alors que 10 000 personnes âgées meurent à cause d'une mauvaise chute chaque année en France, a indiqué le ministère délégué à l'Autonomie lundi 21 février à franceinfo.

Ce plan va réunir tous les dispositifs qui existent déjà pour lutter contre les chutes et les simplifier afin de les faire connaître et de les rendre plus accessibles. Par exemple, il va lancer une aide financière, appelée Ma Prime Adapt', pour réunir toutes les aides déjà existantes pour adapter son logement. Le plan contient aussi une campagne d'information grand public à destination des familles et des formations pour les aides à domicile, les facteurs, les aidants, afin de lutter contre les chutes.

Il s'agit notamment de lutter d'abord contre la dénutrition qui affaiblit les personnes âgées, en vérifiant leur vue régulièrement ou encore en scotchant les tapis pour qu'on ne puisse plus se prendre les pieds dedans. Des équipes mobiles de gériatrie, qui ont rendu visite aux personnes âgées ces derniers mois pour la vaccination contre le Covid-19, pourront venir identifier ces obstacles chez elles et y remédier.