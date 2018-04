Pays de Montbéliard : les grands-mères d'un EPHAD font le buzz

Des sourires et de l'humour pour dénoncer le manque de moyen dans les EPHAD. Les pensionnaires d'une maison de retraite de la région de Montbéliard (Doubs) viennent de réaliser un clip pour soutenir le combat du personnel. Le sujet est très sérieux, le ton beaucoup plus léger. "Offrez-moi du personnel", "Oubliez vos clichés", le clip interprété par six grands-mères dans leur maison de retraite cumule déjà 6 000 vues sur internet. Les vedettes du tournage ne cachent pas leur légitime fierté.

Donner un autre regard sur les EPHAD

Le projet se donne pour objectif de porter un autre regard sur les EPHAD et le grand âge. Ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui ont créé leur personnage. Certaines ont révélé avec cette seconde jeunesse une seconde nature. Derrière la fantaisie se cachent aussi deux ans de travail, qui seront récompensés en septembre à Paris. Le film sera présenté devant 600 professionnels du grand âge, il pourrait faire école.

Le JT

Les autres sujets du JT