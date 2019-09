Paris : incendie meurtrier dans une maison de retraite

L'évacuation a été rapide. Dimanche 15 septembre, un incendie s'est déclaré dans une maison de retraite du 16e arrondissement de Paris. Au total, 156 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu et évacuer la fumée qui a intoxiqué plusieurs victimes. Un homme âgé de 100 ans est décédé et deux femmes ont été hospitalisées dans un état grave. Ceux évacués sains et saufs ont trouvé refuge dans un bar du quartier, mis à disposition par le propriétaire.

Des vies sauvées

La réactivité du personnel de la maison de retraite et des pompiers a permis de sauver de nombreuses vies. "Les moyens de secours de l'établissement ont particulièrement bien fonctionné, le désenfumage mécanique, les portes coupe-feu, l'alarme incendie", détaille le commandant Éric Moulin, membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Quelques résidents vont pouvoir regagner leur chambre dans la journée après avoir été examinés par des médecins.

