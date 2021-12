Nord : un coiffeur d’une longévité exceptionnelle

Il n’a plus beaucoup de cheveux mais il continue de coiffer ceux des autres. Rencontre avec Roland Denaene, coiffeur de 85 ans, à qui il ne faut surtout pas parler de retraite. Son métier est une passion transmise par son grand-père.

Il est à peine 8h que Roland Denaene allume déjà son salon de coiffure. L'homme de 85 est toujours très matinal, toujours élégant et heureux de recevoir ses clients. "C’est une passion, c’est comme si je faisais un footing. D’après moi, je n’ai jamais travaillé", déclare le coiffeur octogénaire. Une longévité exceptionnelle, qui lui vaut aujourd’hui de coiffer des clients comme Michel, dont le grand-père fréquentait déjà le salon.

Une histoire de famille

Car le salon, c’est une histoire de famille, qui commence très tôt pour Roland, le jeune apprenti, à l'époque où les jeunes amis travaillaient surtout à la mine. De ses premières années professionnelles, Roland n’a que peu de photos, juste quelques souvenirs en noir et blanc, d’une carrière qui sera très riche. Mais les temps ont changé et la crise sanitaire a bouleversé les habitudes. "Ma clientèle a baissé fortement avec le Covid. Des gens qui étaient très fidèles ne viennent plus", regrette-t-il. Un peu moins de travail pour le père, de quoi quand même rassurer la fille, Corinne, coiffeuse elle-aussi à Vieux-Condé (Nord). Mais elle sait que l’histoire ne peut pas s’arrêter d’un coup. Même à 85 ans, pas question de retraite.