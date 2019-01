Nord : des clips de musique à la maison de retraite de Lambersart

Elles dansent sur des chansons de Beyonce, de Maître Gims et sur plein d’autres grands tubes. Les vedettes de ces vidéos sont les résidentes de la maison de retraite de Lambersart (Nord). Pour ces seniors, c’est une grande fierté. Deux vidéos ont été tournées par ces retraités. Elles rencontrent un franc succès sur les réseaux sociaux. La petite-fille d’une des résidentes n’en revient d’ailleurs toujours pas.

"Montrer qu'on peut s'amuser en maison de retraite"

"Le projet au départ est né d'un désir de montrer qu'on peut s'amuser en maison de retraite et changer le regard, qui peut être parfois négatif sur les structures d'hébergement de personnes âgées", explique Gaëlle Deheeger, directrice du domaine de l'Hippodrome. Il aura fallu six mois de travail pour obtenir ce résultat. Quelques déguisements, un peu de matériel et de l’imagination, les seniors de Lambersart promettent de réaliser prochainement de nouvelles vidéos.