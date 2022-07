Seniors : à l'Ehpad lillois des Bateliers, des cartes postales pour embellir l'été

Recevoir une carte postale fait toujours plaisir, et ce ne sont pas les pensionnaires de l'Ehpad "Les Bateliers" de Lille, dans le Nord, qui vous diront le contraire. La direction de l'établissement a demandé à des inconnus d'envoyer des cartes postales aux résidents depuis leur lieu de vacances.

Déjà une quarantaine de cartes postales en un mois, venues de France et d'ailleurs. Ces messages ont été envoyés par des inconnus aux résidents de l'Ehpad "Les Bateliers" de Lille (Nord). Marie-Madeleine Moutiez, une résidente de 84 ans, est ravie de l'initiative : "C'est très délicat, et le courage de remplir la carte et tout ça, c'est très gentil." Un voyage géographique, mais un voyage dans les souvenirs également. A la lecture d'une carte, Yvonne, une résidente, se remémore son premier trajet en avion.



Une opération à succès

L'animatrice de l'Ehpad en profite également pour exercer la mémoire de ses résidents, en leur demandant de placer les cartes postales sur une carte de France en fonction du lieu d'où elles ont été envoyées. "Ce que ça apporte aux résidents, c'est beaucoup, et peut-être même beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser apporter", explique Noémie Marie, animatrice de l'Ehpad. L'opération cartes postales, relayée sur les réseaux sociaux, a fait mouche. Chantal et Robert, en vacances à Lille, ont eu envie de participer. Une belle surprise à venir pour les résidents de l'Ehpad.