Ehpad :  trente plaintes déposées contre le groupe Korian

S. Perez, B. Thomas, C. Kenck, N. Sadok

Mercredi 8 juin, trente plaintes ont été déposées contre Korian, le numéro un français des maisons de retraite. Deux sœurs, qui avaient placé leur père dans un établissement Korian il y a un an, ont rapidement soupçonné de la maltraitance. "Papa, au bout de deux semaines, il avait une escarre à un talon", raconte Elisabeth Segalen, une plaignante. Son père portait également des protections jour et nuit, car le personnel ne l'emmenait pas aux toilettes.

"Faire en sorte que le système change"

En tout, dix-huit familles ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Leur avocate, Sarah Saldmann, est déjà à l'origine des plaintes contre le groupe Orpea pour des faits similaires. "Le but des personnes que je représente, c'est évidemment d'honorer la mémoire de leur père ou de leur mère, mais aussi faire en sorte que le système change à long terme", assure Sarah Saldmann. Elle dénonce un manque de personnel et une maltraitance institutionnelle. En France, Korian possède 298 Ehpad.