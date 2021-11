Loire : des résidents d’Ehpad au volant d’une voiture de course

FRANCE 2

C. Barbaux, L. Denechaud, M. Pitavy, P. Gagnaire, C. Apiou

Le temps d’un après-midi, Madeleine Bonizec, 95 ans, se transforme en pilote de courses. Une toute première expérience pour cette résidente d’un Ehpad de Saint-Étienne (Loire), proposée par l’association Rêves de résidents. Casque sur la tête et gants enfilés, et la voilà prête à s’élancer, aux côtés de 30 autres seniors. "On est un peu la petite pointe de rêve et de folie qui permet aux résidents de s’évader", s’enthousiasme Youri Bertomeu, président de l’association.

Une grand-mère très fière

Au volant, le sentiment d’évasion est bien là, même sans excès de vitesse en perspective. Madeleine Bonizec n’en est pas moins fière : "Je peux dire à mes petits-enfants ce que j’ai fait à mon âge !" Après plusieurs tours de circuit, la nonagénaire franchit lentement, mais sûrement, la ligne d’arrivée sous les applaudissements.