Landes : un village conçu pour accueillir des malades d'Alzheimer

Dans les Landes, un village a été créé pour accueillir et accompagner des malades d'Alzheimer. L'objectif est de leur laisser le plus de liberté possible pour qu'ils conservent une certaine autonomie.

À Dax (Landes), se trouve un village unique en France. Tous ses habitants sont atteints de la maladie d'Alzheimer. La journée peut se débuter en musique, et qu'importe si les mots se mélangent : ici, on rit, on danse, même si parfois, les angoisses liées à la maladie ressurgissent. Ce village est un projet expérimental. Dans un parc clos de cinq hectares, il y a un potager, entretenu par les pensionnaires, mais aussi un salon de coiffure, un restaurant, et une épicerie où l'on vient faire ses courses tous les matins, comme avant.

Vivre à son rythme

"C'est extrêmement important, parce qu'ils gardent un contact avec la vie, ils ont l'impression d'être encore utiles", confie une membre de l'équipe de cette épicerie. Dans ce village, aucune blouse blanche : les villageois sont entourés par des bénévoles et des soignants, qui portent un masque. Dans chaque maison, il y a sept résidents et deux maîtresses de maison. Tout est fait pour que chacun se sente chez soi, et vive à son rythme. "En maison de retraite, ce qu'il se passe, c'est que quand ils sont beaucoup, on a beaucoup de personnes à surveiller, donc on est plus dans les mouvements brusques, et à courir... Là, on a le temps", explique Elizabeth Codino, maîtresse de maison. Pour vivre ici, les pensionnaires déboursent, selon leurs revenus, entre 250 et 1 900 euros par mois.