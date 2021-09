"C'est une maladie qui est encore plus compliquée pour l'entourage que pour le malade (…) c'est le pire qui puisse arriver : que ta maman ou ton papa te reconnaisse pas. Ça, c'est dur." Tom Villa a été confronté dès son adolescence à la maladie d'Alzheimer qui a touché sa grand-mère. Il se souvient notamment des moments d'absence, des oublis jusqu'à ce que ça aille de plus en plus mal. "Les oublis sont de plus en plus forts, les absences sont de plus en plus compliquées. Puis, je l'ai vu avec ma grand-mère, ce n'est pas seulement des oublis, il peut y avoir un peu d'agressivité parce qu'elle s'agace elle-même de ne pas comprendre pourquoi elle oublie quelque chose", raconte Tom Villa.

La grand-mère de Tom Villa é été placée dans une maison de retraite. "Il fallait qu'elle soit surveillée, sous l'attention des infirmières. Mais c'est vrai que lui, quand il rentrait chez lui, je pense qu'à la fois, il était soulagé de pouvoir un peu penser qu'à lui, ou en tout cas de ne pas se préoccuper de quelqu'un d'autre, mais il y a aussi ce côté culpabilité et d'abandon", confie-t-il.

La maladie d'Alzheimer touche près de 900 0000 personnes en France. "Il y a à peu près 600 nouveaux cas par jour donc si je suis pas trop mauvais en maths, dans 10 ans, il y aura 3 millions de malades d'Alzheimer", souligne Tom Villa.