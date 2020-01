Initiatives : des mamies posent avec des bikers pour un calendrier

Elles ont entre 70 et 91 ans et n'ont pas froid aux yeux. La moto, c'est leur dada. Leur rencart du jour est Christophe, un biker. "C'est super sympa comme moto. J'aurai bien aimé me promener avec aussi", explique l'une des mamies. Tester la mécanique et même jouer les pin-up d'un jour au volant d'une Harley Davidson, Louisette et ses copines ont franchi le cap en posant pour un calendrier.

"Une journée inoubliable"

Des motards et des mamies, de quoi casser les codes et les préjugés sur le 3e âge. L'idée est de changer le regard sur la personne âgée et sur le vieillissement. "Certaines sont montées derrière leur mari ou ont conduit des motos. Pour certaines, ce sont des souvenirs, d'autres, c'est une passion", précise Christophe. L'horloge du temps remonte, les émotions aussi. "C'était une journée inoubliable", commente une retraitée.

